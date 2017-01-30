Проблемы с сердцем влияют на слух — ученые

Ученые из США выявили связь между работой сердца и ушей человека. Эксперты пришли к выводу, что сердечно-сосудистые заболевания могут привести к проблемам со слухом.

В эксперименте приняли участие добровольцы с проблемами со слуховым аппаратом. Их проверили на наличие заболеваний кровеносной системы.

Выяснилось, что кровеносная система человека очень связана с ушами. Таким образом, органы слуха напрямую связаны с кровеносными сосудами.

Они положительно влияют друг на друга, но если в сосудах уменьшается давление, это может привести к проблемам слуха, пишет наш сайт.