Проект алтайских ученых по диагностике рака представили в «Сколково»

Александр
Автор: Александр Июнь 16, 2017 19:45

Алтайский ученый из АлтГУ презентовал на конференции в «Сколково» проект Российско-американского противоракового центра по ранней диагностике онкологических заболеваний. 

Аспирант Степан Подлесных получил путевку на конференцию Startup Village, одержав победу в конкурсе проектов регионального этапа «Открытые инновации», который представители «Сколково» провели в Барнауле в марте.

Презентованный ученым проект предполагает разработку тест-систем для клинических лабораторий и домашние экспресс-тесты. Ожидается, что проект даст возможность доклинической диагностики онкологических заболеваний.

По словам ученого, на конференции он смог договориться с научными группами и компаниями о дальнейших совместных исследованиях, сообщают в АлтГУ.  

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