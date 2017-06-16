Проект алтайских ученых по диагностике рака представили в «Сколково»

Алтайский ученый из АлтГУ презентовал на конференции в «Сколково» проект Российско-американского противоракового центра по ранней диагностике онкологических заболеваний.

Аспирант Степан Подлесных получил путевку на конференцию Startup Village, одержав победу в конкурсе проектов регионального этапа «Открытые инновации», который представители «Сколково» провели в Барнауле в марте.

Презентованный ученым проект предполагает разработку тест-систем для клинических лабораторий и домашние экспресс-тесты. Ожидается, что проект даст возможность доклинической диагностики онкологических заболеваний.

По словам ученого, на конференции он смог договориться с научными группами и компаниями о дальнейших совместных исследованиях, сообщают в АлтГУ.