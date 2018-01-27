Проект алтайского ученого получил президентский грант

Грант президента РФ выделили на проект о положении религиозных общин Западной Сибири. Автор – доцент кафедры политической истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Елена Шершнева.
В рамках гранта она будет два года получать финансовую поддержку в 600 тысяч рублей. Как сообщают в вузе, проект поднимает актуальные вопросы конфессий, национальных общин с государством и Русской православной церковью.
«Наш проект имеет региональный характер, а поскольку Алтайский край, как известно, — это многонациональная и многоконфессиональная территория, то для него эта тема достаточно злободневна», – говорит Елена.
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