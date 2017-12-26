Профессиональное бурение под воду – основания и технологии

О том, что без воды невозможно создать комфортные условия проживания – знают все. Поэтому, построив загородный дом или дачу, хозяин начинает задумываться о создании автономной системы обеспечения водой из подземных источников.

Откуда лучше брать воду

Влага проникает в землю с поверхности, но задерживается водонепроницаемым слоем грунта. Характерно, что чем ниже находится водоносная жила – тем чище вода. Бурение водоскважин в столичной области характеризуется использованием двух методов, различающихся его глубиной:

буровые работы на водоносную жилу в песке. Обыкновенная водоскважина достигает глубины до 40 метров, а глубокая – до 50 метров от уровня земли. Анализ выдаваемой из такой скважины воды показывает, что употреблять ее можно только после установки оборудования для водоочистки . Производительность скважины – до 3 м³/час;

артезианское бурение на известняковый водоносный горизонт, который может располагаться на глубине 100–150 метров. Такая глубина залегания характерна для южных районов Московской области. Водоотдача подобных скважин достигает в час до 10 кубометров.

Некоторые дачники пользуются водой из колодцев, но такое водообеспечение сильно зависит от погоды и появления плывунов в толще грунта.

Правильное бурение – средства и технологии

Для поиска местонахождения запасов подземной воды, которое предваряет бурение, необходимо использовать гидрологические и геологические карты. Такой источник информации наиболее точно подскажет искомый участок. Разведочное бурение может подтвердить или опровергнуть полученные сведения.

Правильную водоскважину можно получить, используя следующие технологии и оборудование:

ударно-канатное бурение. При данном способе буровой снаряд сбрасывается с высоты, разрушая породу. Извлекают его с помощью стального каната. Периодичность сбрасывания достигает 50 ударов в минуту;

роторный метод. Данная технология предусматривает использование различных видов рабочих органов – перьевых и шнековых фрез, шарошечных буров;

колонковое бурение. Способ основан на кольцевом разрушении грунта с последующим его вымывом. Рабочим органом является алмазная, дробовая или твердосплавная коронка;

шнековый способ. Грунторазрушение происходит буровой штангой с навитыми на нее лопастями, которые и выносят породу на поверхность.

Выбор метода зависит от назначения и параметров водоскважины, экономического фактора, сложности бурения, зависящей от геологических условий.