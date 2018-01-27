Прорыв. Ученые вырастили мышцу из клеток кожи человека

Впервые ученым удалось создать функционирующую мышцу из клеток человеческой кожи. С непростой задачей справились специалисты из Университета Дьюка в Соединенных Штатах Америки.
Три года назад ученые сумели в лабораторных условиях повысить работоспособность мышечной ткани. Вскоре их работа перешла на новый уровень: теперь при использовании плюрипотентных стволовых клеток и белка Pax7 возможно с нуля воссоздать любую ткань, пишут «Актуальные новости» со ссылкой на издание Nature Communications.
«Прежде чем нам удалось создать человеческую мышцу, прошли годы», – говорит автор исследования Лингджун Рао.
Он также рассказал, что ученые использовали трехмерную матрица и клеточную культуру. Тестовый образец имплантировали в организмы мышей. Результат – прекрасная работоспособность.
В будущем хирурги смогут пересаживать искусственные мышцы пациентам с разными заболеваниями. Также на них будут тестировать действие наркотиков на людей.
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