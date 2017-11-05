Процесс старения остановить невозможно — ученые

Считалось, что удаление старых клеток из тела приводит к омоложению. Но эта гипотеза оказалась ошибочной. В будущем никогда не появится препарат, который сможет обратить вспять процесс старения у человека, заявили ученые.

Исследователи сосредоточились на том, что происходит со стареющими клетками в организме. По словам экспертов, заменив старые клетки на новые, нельзя добиться бессмертия. Зато можно добиться онкологии. Чтобы доказать это, ученые создали компьютерную модель, пишет «Свободная пресса».

Согласно результатам анализа, при удалении старых клеток из организма новые не имели друг с другом связи, как старые. В результате они начинали бесконтрольно размножаться. Такой бесконтрольный рост числа клеток в итоге приводит к раку различных органов.

Ранее сообщалось, что многие люди боятся старости больше, чем смерти. Некоторые из них готовы даже умереть в молодом возрасте. Так, каждый шестой человек предпочел бы не доживать до 80 лет — возраста, который считается средней приемлемой продолжительностью жизни. 25% опрошенных хотели бы дожить до 90 лет. Остальные предпочли бы прожить 100 и более лет.