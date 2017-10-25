Проведение геологических изысканий требуется при любом строительстве. Особенное внимание уделяется возведению многоэтажных зданий и коттеджей. Также, к вновь построенным объектам требуются дороги. Строительство всегда было востребованной отраслью, остаётся ею и сейчас.

Прежде, чем купить участок и начать возводить на нём нужный объект, произвести реставрационные работы, ремонт, необходимо проведение геологических изысканий. Именно на предпроектной стадии нужно узнать многие аспекты геологии грунтов под сооружением. Это комплексное изучение пород грунта, его из строения и особенностей. Может ли основа под зданием выдержать нагрузку, как это повлияет на окружающую среду и уже отстроенные объекты. Проведение геологических изысканий в Москве технически обосновывает целесообразность строительства и его возможность на данной территории. Предварительная оценка – это обязательное его условие. В ходе исследований оценивается рельеф местности, его гидрогеологические особенности, механические и физические свойства грунтов. Если на предпроектной стадии по каким-то причинам не удалось проведение геологических изысканий, их можно провести в ходе работ. Это бывает, если доступ к объекту затруднён или нужны дополнительные уточнения.

Какие исследования включает проведение геологических изысканий?

Исследование и уточнение рельефа местности. Изучение геологических исследований местности, на которой находится участок под строительство. Геофизические работы, составление топографического плана. Бурение скважин в определённых местах для установления точного расположения пластов грунта. Лабораторные исследования проб грунта и воды. Обработка результатов. Составление выводов и рекомендаций в техническом задании.

Почему проведение геологических изысканий нужно доверить именно нам?

Проведение геологических изысканий в Москве от izyskanie.msk.ru – это серьёзная и точная работа. В ходе неё даётся прогноз устойчивости и прочности сооружения. Специалисты нашей компании не только отлично проведут исследования, но и сэкономят средства заказчика. Известно, что фундамент является основой здания. Мы подберём такое место на участке, где фундамент не будет подвержен подтоплению и проседанию. Его мощность должна быть не больше и не меньше требуемой. При усиленной мощности истратятся лишние средства, при уменьшенной, здание не выдержит нагрузки и станет разрушаться. Подтопление участка – очень распространённая проблема. Избежать его можно, если установить определённую систему дренажа и подобрать гидроизоляцию. Инженеры-гидрогеологи проведут исследования проб воды, взятые с разных глубин скважин и установят уровень грунтовых вод, а также, дадут прогноз его изменения при паводках и атмосферных осадках. В проведении инженерных изысканий от http://izyskanie.msk.ru/ наши геологи используют новейшую технику. Это сверхточные нивелиры, безотражательные тахеометры, специальные щупы для мест нахождения коммуникаций. При помощи специальных датчиков прямо с этих приборов данные поступают на компьютеры и обрабатываются современными программами. Наша техника имеет доступ к самым трудным местам. Для работы мы имеем все необходимые документы и допуски :

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документы о квалификации сотрудников;

сертификацию приборов и акты проверок их точности.

Техническое задание, которое мы выдаём по окончании работ соответствует всем требованиям. Оно является гарантией качества проведения геологических исследований.