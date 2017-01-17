Психолог рассказал о самом депрессивном дне в году

Психолог из университета Кардиффа Клифф Арнол выразил уверенность в том, что третий понедельник является самым депрессивным днём в году.
По мнению Арнола, на данное время закончились праздники, и люди расстроены, до январской зарплаты не близко, а сбережения потрачены на праздничный стол и подарки.
Также на психику человека влияет недостаток солнечного света, и плохая погода, что вызывает депрессию.
В этом году психолог также учитывает и политическую обстановку в мире, так как многие люди переживают из-за ситуаций на Украине и в Сирии.
Эксперт советует проводить больше времени с семьей и друзьями, а также начать что-то новое.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий