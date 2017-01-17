Психолог рассказал о самом депрессивном дне в году

Психолог из университета Кардиффа Клифф Арнол выразил уверенность в том, что третий понедельник является самым депрессивным днём в году.

По мнению Арнола, на данное время закончились праздники, и люди расстроены, до январской зарплаты не близко, а сбережения потрачены на праздничный стол и подарки.

Также на психику человека влияет недостаток солнечного света, и плохая погода, что вызывает депрессию.

В этом году психолог также учитывает и политическую обстановку в мире, так как многие люди переживают из-за ситуаций на Украине и в Сирии.

Эксперт советует проводить больше времени с семьей и друзьями, а также начать что-то новое.