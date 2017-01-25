Психологи определили признаки настоящей любви

Александр
Автор: Александр Январь 25, 2017 01:45

Группа учёных выразила уверенность в том, что мозг человека в состоянии влюбленности абсолютно отличается от мозга, который  жаждет только  физической близости к партнеру.

Влюбленные искренне уверены, что объект их любви является особенным. Таким образом, они идеализируют объект вожделения.

Учёные объясняют это явление увеличением общего уровня гормона дофамина, который несёт ответственность за сосредоточенность и концентрацию внимания.

Кроме того, влюбленному человеку  нравятся вещи, даты, определенная музыка, которая напоминает ему о возлюбленном Здесь задействован  гормон норадреналин, он заставляет долго помнить человека.

Эксперты сравнивают мозг влюбленного человека с мозгом наркомана. К слову, когда влюбленный человек видит фото своей «половинки», то у него возникает реакция сродни, как наркомана на дозу.

Желание прожить вместе всю жизнь, специалисты объясняют инстинктом выживания, передает портал наш сайт

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Александр
Автор: Александр Январь 25, 2017 01:45
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