Психологи рассказали, что мат делает человека сильнее

Психолог Ричард Стивенс выразил уверенность в том, что что ругающийся человек временно становится сильнее.
Человек, который употребляет в своей речи нецензурную брань, стимулирует собственную симпатическую нервную систему. Таким образом, на какое-то время раздраженный человек становится сильнее.
Между тем, что произносимые ругательства не повлияли на работу сердечно-сосудистой или вегетативной нервной системы.
Отметим, что ранее Стивенс заявил, что ругательства облегчают боль, за что и был награжден Шнобелевской премией.
Фото: pixabay.com
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Светлана
ДаЧитать статью
-
Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560рЧитать статью
-
Доктор А.В. Ушаков
Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…Читать статью
-
Саша
Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!Читать статью
-
КЛИМ ЧУГУНКИН
ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий