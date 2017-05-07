Психологи рассказали, что мат делает человека сильнее

Психолог Ричард Стивенс выразил уверенность в том, что что ругающийся человек временно становится сильнее.

Человек, который употребляет в своей речи нецензурную брань, стимулирует собственную симпатическую нервную систему. Таким образом, на какое-то время раздраженный человек становится сильнее.

Между тем, что произносимые ругательства не повлияли на работу сердечно-сосудистой или вегетативной нервной системы.

Отметим, что ранее Стивенс заявил, что ругательства облегчают боль, за что и был награжден Шнобелевской премией.

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