Психологи рассказали о явных признаках разрыва отношений

Учёные провели анализ и выявили признаки, которые говорят о скором разрыве отношений.
По мнению экспертов, когда партнер начинает обращать внимания на других, то это признак того, что отношения на грани.
Как говорят психологи, такое происходит из-за скуки, когда человек уже забыл, что его привлекало с самого начала.
Определить наступление такого рода скуки можно путем обычных наблюдений. Партнер становится раздражительнее или теряет вкус к совместным интересам, передает наш сайт.
Фото: pixabay.com
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