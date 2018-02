Психологи рассказали, почему мы верим незнакомым людям

Пойти в какое-то место с незнакомым человеком, отдать ему деньги и ценные вещи или оказать какую-либо помощь согласится практически любой из нас при одном несложном условии. Психологи из Нью-Йоркского университета установили, что для этого достаточно, чтобы внешность незнакомца немного напоминала кого-то, с кем связаны хорошие ассоциации.

Это показали результаты исследования психологов и опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. В ходе первого эксперимента участникам нужно было решить, поделятся ли они своими деньгами с тремя другими игроками, о которых им было ничего не известно, кроме их внешности, показанной на фотографии. Отданная сумма при этом автоматически увеличивалась в четыре раза. Каждый игрок мог либо вернуть деньги тому, кто с ним поделился, что было честно, либо оставить всю сумму себе, а значит, повести себя вероломно.

Во втором эксперименте участникам нужно было по фотографиям выбрать себе новых партнеров для игры. При этом, без ведома участников, лицам потенциальных партнеров было придано легкое сходство с лицами трех первых игроков. В результате оказалось, что участники стабильно предпочитают выбирать новых партнеров, внешне напоминающих прежних, заслуживших их доверие во время первой игры. Чем сильнее незнакомец был внешне похож на честного партнера из первой игры, тем большее доверие он вызывал, и наоборот.

А вот если незнакомец ассоциируется у нас с кем-то, кто совершал плохие поступки, то доверие к нему сразу пропадает.