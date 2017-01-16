Психов тянет друг к другу — исследование

Ученые из Каролинского института в Стокгольме выдвинули гипотезу о том, что в семье, где оба супруга страдают шизофренией, в семь раз больше, чем семей, где недугом страдает лишь один из супругов.

Специалисты решили ответить на вопрос — почему психически больные люди предпочитают заводить семью с тем, у кого тоже присутствуют психические расстройства.

Выяснилось, что вероятность отношений между женщиной с аутизмом и мужчины с аналогичным диагнозом в 11 раз больше, чем с другим партнером. Так, мужчины с синдромом гиперактивности в девять раз чаще сходятся с женщинами, страдающими социофобией.

Ученые заключили, что больные одинаковым недугом лучше понимают друг друга.

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