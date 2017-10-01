Пугающие прогнозы: к Земле летит гигантский астероид

Александр
Автор: Александр Октябрь 1, 2017 23:45

Очередную пугающую новость передают СМИ. Ученые дали прогноз, что в сторону Земли летит астероид, который по размерам равен двум челябинским метеоритам. Диаметр составляет 40 метров.

Он пролетит всего в 44,88 тысячах километров от нашей планеты. Это произойдет 12 октября утром. Причем если астероид столкнется с нашей планетой, то прогнозируется катастрофа.

Впрочем, это уже не первая «старшилка» от ученых. Так, например, очень большой астероид пролетел вблизи Земли 2 февраля 2017 года. Небесное тело было размером с двухэтажный автобус. Специалисты заявили, что ориентировочные размеры космического тела порядка 25 метров, скорость же его полета составляла 11.56 километров в час.

Гигантский астероид размером с автобус чудом не врезался в Землю и прошел рядом с нашей планетой 2 ноября 2016 года. Его размер составлял примерно 6 на 22 метра. Он летел относительно Земли со скоростью 21,24 км/с. В момент максимального сближения расстояние между астероидом и Землей составляло порядка 75 тысяч километров.

И таких примеров — масса. Так, что жителям нашей планеты не стоит опасаться нового астероида. Ученые, как правило, действуют по принципу: предупрежден – значит вооружен.

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Александр
Автор: Александр Октябрь 1, 2017 23:45
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