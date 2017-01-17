Путь к женскому сердцу лежит через шоколад

Исследователи из США после провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что женщину можно завоевать через желудок.
В исследовании приняли участи особи мужского и женского пола. Поясним, респондентам показывали изображения еды на пустой желудок (более восьмичасовой перерыв после последнего приёма пищи).
Учёные выяснили, что только на изображения шоколада мозг человека настраивался на романтическую волну.
Все дело в том, что в шоколаде содержится гормон дофамин, благодаря которому возникает чувство удовольствия, передает наш сайт.
Фото: pixabay.com
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Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
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Нет только после 11 клЧитать статью
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Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
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Саша
Вы суперЧитать статью
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Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
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