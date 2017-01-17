Путь к женскому сердцу лежит через шоколад

Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 11:45

Исследователи из США после  провели ряд экспериментов и пришли к выводу, что  женщину можно завоевать через желудок.

В исследовании приняли участи особи мужского и женского пола.   Поясним, респондентам показывали изображения еды на пустой желудок (более восьмичасовой перерыв после последнего приёма пищи).

Учёные выяснили, что только на изображения шоколада мозг человека настраивался на романтическую волну.

Все дело в том, что в шоколаде содержится гормон дофамин, благодаря которому возникает чувство удовольствия, передает наш сайт.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 11:45
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