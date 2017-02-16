Работа фрилансером вызывает бессонницу и стресс

Ученые провели масштабное исследование и пришли к выводу, что люди, которые работают дома, больше подвержены стрессу и бессоннице.
Эксперты провели исследования в 15 странах, 10 из них находились в рамках Евросоюза.
Специалисты отмечают, что 41% людей, которые работают на дому чувствуют стресс и дискомфорт. А показатель этот у офисных работников всего 25.
Между тем, 42% фрилансеров страдают бессонницей, а среди «офисного плангтона» всего 29% подвержены плохому сну. Ранее было доказано, что удаленная работа негативно влияет на эффективность труда.
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Ольга
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Алина
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