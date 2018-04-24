Рак научились диагностировать с помощью татуировки

Ученые разработали технологию диагностики рака на ранних стадиях. Пациенту набивают татуировку, которая поменяет свой вид, если в организме начнутся неблагоприятные изменения.
Татуировка распознает гиперкальциемию, которая в некоторых случаях может указывать на наличие онкологического заболевания. При некоторых изменениях в организме татуировка выделит пигмент меланин, который изменит внешний вид рисунка. Это послужит сигналом о том, что пора идти к врачу, пишет «РИА Новости».
Метод тестировали на крысах. Им нанесли экспериментальные татуировки, а потом сделали так, что у грызунов появились опухоли. Эксперимент удался.
Правда есть нюанс: этот метод помогает распознавать не все виды рака.
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