Рак научились диагностировать с помощью татуировки

Александр
Автор: Александр Апрель 24, 2018 23:45

Ученые разработали технологию диагностики рака на ранних стадиях. Пациенту набивают татуировку, которая поменяет свой вид, если в организме начнутся неблагоприятные изменения.

Татуировка распознает гиперкальциемию, которая в некоторых случаях может указывать на наличие онкологического заболевания. При некоторых изменениях в организме татуировка выделит пигмент меланин, который изменит внешний вид рисунка. Это послужит сигналом о том, что пора идти к врачу, пишет «РИА Новости».

Метод тестировали на крысах. Им нанесли экспериментальные татуировки, а потом сделали так, что у грызунов появились опухоли. Эксперимент удался.

Правда есть нюанс: этот метод помогает распознавать не все виды рака.

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Александр
Автор: Александр Апрель 24, 2018 23:45
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