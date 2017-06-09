Ракета «Протон-М» успешно стартовала с Байконура после долгого перерыва

Александр
Автор: Александр Июнь 9, 2017 05:46

С космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Протон-М» с американским спутником Echostar-21.

Затем спутник отделился от третьей ступени ракеты и оказался на орбите. Об успешном запуске Роскосмос сообщил в соцсетях.

Как отмечает «Новая газета», в июне 2016 года запуски ракет «Протон-М» были приостановлены. Тогда при выходе на орбиту спутника Intelsat-31 раньше времени отключился двигатель второй ступени. Роскосмос провел проверку и отозвал двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М».

В процессе испытания специалисты выяснили, что при сборке двигателей использовали  «неликвидные компоненты»: вместо драгоценных металлов применили их менее жаростойкие аналоги. После этого запуски «Протон-М» много раз откладывали. 

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Александр
Автор: Александр Июнь 9, 2017 05:46
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