Ракета с новейшим военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Пуск ракеты «Союз-2.1б» с военным спутником на борту состоялся накануне на космодроме Плесецк. Мероприятие прошло 25 мая в 9.34 мск.
Ракета-носитель должна вывести на орбиту военный космический аппарат нового поколения. Как отмечает «Коммерсант», со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально.
Как заявили специалисты, система позволит отслеживать ракетные запуски на всей территории планеты. Кроме того, возможно, что система позволяет передать сигнал о нанесении ответного ядерного удара.
Фото: pixabay.com
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Надя
Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?Читать статью
-
Виктория
Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?Читать статью
-
Зарин
Кдк вы суперЧитать статью
-
андрей
Неплохо пороботалиЧитать статью
-
Селивёрстов Владимир Николаевич
Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий