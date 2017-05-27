Ракета с новейшим военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Александр
Автор: Александр Май 27, 2017 02:46

Пуск ракеты «Союз-2.1б» с военным спутником на борту состоялся накануне на космодроме Плесецк. Мероприятие прошло 25 мая в 9.34 мск.

Ракета-носитель должна вывести на орбиту военный космический аппарат нового поколения. Как отмечает «Коммерсант», со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально.

Как заявили специалисты, система позволит отслеживать ракетные запуски на всей территории планеты. Кроме того, возможно, что система позволяет передать сигнал о нанесении ответного ядерного удара.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Май 27, 2017 02:46
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