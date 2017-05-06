Раскрыт секрет идеального завтрака

Британские ученые провели исследование и пришли к выводу, что необходимо завтракать стоя и есть из квадратной тарелки, чтобы сбросить лишний вес.

Эксперты выразили уверенность в том, что завтракать нужно кашей. Примечательно, что есть ее следует из квадратной тарелки. Согласно мнению диетологов, такая форма посуды помогает человеку быстрее ощутить сытость.

Кстати, завтрак лучше усваивается, есть кушать стоя: так, по их мнению, скорее приходит насыщение.

Кроме того, чтобы диета была более действенной, стоит убрать кофе в любых вариациях из утреннего приема пищи, передает riafan.ru.

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