Рассвет на Сатурне: NASA опубликовала уникальную фотографию

Представители NASA выложили в Сеть уникальную фотографию рассвета на планете Сатурн.
Известно, снимок был сделан благодаря космическому зонту «Кассини» на расстоянии в миллион километров от планеты.
Ранее, ученые сделали фото заката на Марсе. Эксперты отмечали, что все небо этой планеты окрашивается в синий цвет.
Фото: nasa.gov / NASA/JPL/Space Science Institute
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Россиянин
Предлагаю дать в морду депутату Государственной Думы - за оскорбление чести и достоинства гражданина РФ и разжигание ненависти к национальной…Читать статью
-
оксана
Здесь учат на налоговую инспекцию?Читать статью
-
Ольга, Новосибирск
Наши друзья порекомендовали посетить музей и парк в Полеводке, что мы и сделали по пути в Горный Алтай, но к…Читать статью
-
Оля
Могу ли я пойти на фармацевта после 9 класса?(на простого фармацевта не на фармацевта провизора)Читать статью
-
Скажите пожалуйста, общежитие есть?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий