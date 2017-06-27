Рассвет на Сатурне: NASA опубликовала уникальную фотографию

Представители NASA выложили в Сеть уникальную фотографию рассвета на планете Сатурн.

Известно, снимок был сделан благодаря космическому зонту «Кассини» на расстоянии в миллион километров от планеты.

Ранее, ученые сделали фото заката на Марсе. Эксперты отмечали, что все небо этой планеты окрашивается в синий цвет.

Фото: nasa.gov / NASA/JPL/Space Science Institute