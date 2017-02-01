Разгадка НЛО: опубликовано видео с древними постройками на Луне

Видео с древними постройками на Луне взбудоражили общественность и специалистов в сфере науки.

Отметим, находка сделана уфологом, на видеохостинге youtube Streetcap1 он рассмотрел на плоскости естественного спутника Земли необычные строения.

В обсуждениях под видео, уфолог предположил, что ранее на Луне могли жить поселения.

Ранее сообщалось, что естественный спутник Земли «родился» в течение первых 60 миллионов лет существования Солнечной системы. Напомним, наша планетная система сформировалась путем гравитационного сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад. Радиоизотопный анализ показал, что Земля и Луна имеют примерно одинаковый возраст: около 4,5 млрд лет.