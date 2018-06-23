Разработка приложений для iOS: с чего начать?

Количество желающих людей, которые хотели бы и даже мечтали обучаться созданию компьютерных программ, увеличивается практически ежедневно.

В последнее время разработка приложений для ios является, вероятно, одной из самой перспективной. Однако мечты мечтами, а программирование – умелое программирование – это совсем, совсем иное. Создавать собственные программные приложения дело не из легких, но и нельзя сказать, что это чрезмерно сложно. Главное в этом деле знать, именно с чего лучше всего начинать. А начинать необходимо — познав язык программирования.

Язык программирования

Для того чтобы первые попытки для написания компьютерных программ, которые подойдут под определенную платформу, были успешными, необходим конкретный и точный язык программирования, чтобы осуществить это. Рабочий процесс разрабатывания приложения для «иOС» и Андроид имеют ряд существенных отличий. Так если пользоваться основой от Гугла, при этом определяясь с необходимым языком Ява, то если для iOS выбирать, предстоит или Объектив-С или Свифт. К сведению: долгое время программные разработки велись исключительно через Объектив-С, платформы iOS – это язык программирования был единственным. Этому языку программирования уже много лет, тем не менее, его успешно продолжают развивать и многие, многие разработчики с успехом им пользуются. Однако у этого языка есть и минусы – это так называемый высокий порог при вхождении.

Например, компания Aппл, важной и основной частью прибыли которой являются ее производственные магазины различных приложений, исключительно заинтересована в появлении большего количества супер-интересных утилит. Для того чтобы это стало реальным, компания постоянно проводит различные конференции для разрабатывающих такие программы, где информируют разработчиков о тех изменениях, которые появляются в ОС (операционных системах). Так в четырнадцатом году был предъявлен на рассмотрение и изучение новейший на тот момент язык программирования Свифт. Именно на Свифт с тех пор и проводят разработки приложений подходящих для ios. Программа Свифт не сложна в ее освоении, у нее легкий и доступный синтаксис и строгое типизирование. Для новичков, которые желают создавать программы, именно Свифт является самым подходящим для этого.