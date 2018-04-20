Разработки ученых опорного АлтГУ помогают внедрению органического земледелия

Разработки ученых опорного Алтайского государственного университета помогают внедрению органического земледелия в Алтайском крае. 12-13 апреля в Барнауле прошла II Межрегиональная научно-практическая конференция «От биопродуктов к биоэкономике». Давайте подведем ее итоги и обратим внимание на самые актуальные исследования ученых Алтайского края в области биоинженерии и органического земледелия.

Пожалуй, наибольший интерес

у СМИ и общественности вызвали секции конференции, прошедшие в Алтайском государственном университете. «Перспективы развития органического сельского хозяйства в Алтайском крае» и «Мёд или не мёд: методы определения качества и места происхождения мёда» – темы сами по себе актуальные и для специалистов, и для обычных граждан.

Сельское хозяйство по-новому

Органическое сельское хозяйство – это один из приоритетов развития экономики России на ближайшее десятилетие. Сегодня и аграриям, и ученым ясно, что кроме формирования рынка органических продуктов необходимо выстроить четкую систему поддержки органического сельского хозяйства. В связи с жестким запретом применения химических средств, которые активно используются при традиционном производстве сельхозпродукции, необходимо выстроить систему консультирования по применению органических средств защиты растений и увеличения запасов питательных веществ в почве. Ключевую роль в этом должны сыграть научно-исследовательские учреждения. Во многих странах разработкой препаратов для органического земледелия занимаются лаборатории при университетах. В нашем регионе пока нет консультативного органа по внедрению элементов органического сельского хозяйства А именно такие цент-ры на базе университетов помогут связать научную деятельность и производство. Поэтому такой центр, создаваемый сейчас в Алтайском госуниверситете, будет предоставлять консалтинговые услуги для фермеров, переходящих на органическое производство или пожелавших стать на путь биологизации хозяйства. Центр будет заниматься и просветительской деятельностью, и разработкой и проведением образовательных программ в области сельского хозяйства, экологии органического земледелия и растениеводства.

Участники конференции отметили низкий уровень знаний об органическом сельском хозяйстве практически у всех целевых групп: сельхозпроизводителей, органов власти, представителей науки. Отсюда и введение в заблуждение, путаница в понятиях, неадекватные экспертные оценки и предложения. Фальсификат органической продукции, большое количество псевдосертификаторов дискредитируют всю отрасль.

Решением этих непростых вопросов активно занимаются ученые опорного университета Алтайского края. Выработка рекомендаций по подбору и ротации сельскохозяйственных культур, дающих максимальный экономический эффект в системе сберегающего земледелия, участие в подборе и обеспечении хозяйства качественным семенным материалом, разработка и обоснование системы питания для выращиваемых культур с учетом особенностей почв и климатических условий края, проведение фитосанитарного мониторинга почв и растений, разработка интегрированной биологической системы защиты растений от болезней и вредителей – это темы научных исследований биологов Алтайского госуниверситета.

«Уже сегодня экономисты нашего университета могут выполнить расчет денежных расходов и поступлений по выращиванию сельскохозяйственных культур с применением органических стандартов, поскольку, используя расчеты по данным из технологических карт выращивания по органическим стандартам, будет возможно провести оценку эффективности выращивания сельскохозяйственных культур по органическим стандартам», – подчеркивает ректор АлтГУ Сергей Землюков.

На конференции в Алтайском госуниверситете были затронуты и главные проблемы, которые поджидают фермеров при переходе на «органик», например, сертификация продукции. Главная сложность – высокая стоимость входа на рынок: сертификация ежегодно обходится предприятию в 300-800 тысяч рублей; период конверсии в растениеводстве около 3 лет, в животноводстве – несколько месяцев, а статуса органики и премии по цене в период конверсии нет, плюс – падение урожайности и производительности в период конверсии.

Учитывая, что в России нет аккредитованных организаций, которые могут сертифицировать органических производителей, а инспекторы (главным образом из ЕС), приезжающие для проверки, требуют огромных денег и не владеют русским языком – все это создает порой значительные барьеры для прохождения сертификации. Безусловно, в подобной ситуации крайне необходимо предпринимать усилия по созданию и аккредитации сертифицирующего органа в крае, чем уже занимаются в АлтГУ. Процесс этот длительный и дорогостоящий, требующий напряженной работы в постоянном контакте с аккредитационным органом ЕС.

Защита для бренда Алтая

Ученые Алтайского госуниверситета решили еще одну проблему, связанную с сертификацией и контролем качества сельхозпродукции. Не секрет, что алтайский мед является брендовым продуктом и пользуется большим спросом по всей стране. Поэтому на рынке возникло значительное количество фальсификатов. Производители из других регионов под видом алтайского меда продают поддельный продукт. Остро назрела необходимость создания инструментов, позволяющих защищать настоящую алтайскую продукцию.

«Мы популяризируем мед Алтая не только на федеральном уровне, но и на международном, – говорит генеральный директор ООО «Медовик Алтая» Евгений Мишин. – За шестилетний период работы нашего предприятия налажены поставки меда в США, Китай, Польшу. Ближайшая аккредитованная лаборатория находится в Минске. Общая стоимость протокола лабораторных исследований и еще ряда анализов доходит до 50 тыс. рублей только за одну партию. Создание на базе Алтайского государственного университета подобной лаборатории станет уникальным проектом не только в Сибири, но и на территории всей России. Анализ на антибиотики, нитрофураны, а также пыльцевой анализ позволит приблизиться к европейским стандартам качества!»

Ученые лаборатории биоинженерии Алтайского госуниверситета разработали эффективную методику выявления уникальности алтайского меда. В ее основе – спектральный анализ, широко применяемый в криминалистике, с помощью которого определяется спектр меда, который зависит от его химического состава. Методика одобрена Минсельхозом России, рекомендована управлением Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. «Наша методика дает возможность при создании базы данных спектров сравнивать различные районы, где был произведен мед. У нас сформировалась база медов из различных мест региона. Когда появляется какой-то новый образец, мы сравниваем его с нашей базой данных. Сейчас в ней около 600 спектров 69 образцов меда, из них 36 произведены в Алтайском крае, остальные из других регионов страны и даже из Китая», – пояснил заведующий лабораторией биоинженерии АлтГУ, заместитель директора по науке Южно-Сибирского ботанического сада, кандидат биологических наук Максим Куцев. Главные плюсы методики – ее ценовая доступность и возможность внедрения в других лабораториях региона. Необходимое оборудование в крае есть.

Кстати, в дискуссии по этой проблеме в стенах АлтГУ приняли участие не только ученые и специалисты научно-исследовательского института метрологии (г. Новосибирск), Алтайского государственного университета, Алтайского государственного аграрного университета, но и ведущие пчеловоды и переработчики меда и пчелопродукции региона: «Мёд Алтая», «Алтайский лекарь», «Алтай – медовый край», РОО «Союз пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Алтайского края», «Нектар Алтая», «Алтайский букет» и многие другие.

Методика ученых Алтайского госуниверситета вызвала жаркие обсуждения: пока не все пчеловоды готовы проверять качество своего товара таким образом. Но в итоге участники мероприятия пришли к решению о том, что методику в доработанном виде следует аттестовать и внедрить в практику. А иначе ведь сегодня нельзя: университетская наука становится прочной опорой современного сельского хозяйства.

Александр ПЕТРОВ.

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