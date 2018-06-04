Редкие виды комаров открыли в Алтайском крае

Энтомолог из Алтайского края Людмила Комарова обнаружила в Алтайском крае три уникальных для региона вида комаров, являющихся представителями родов Bradysia, Ctenosciara и Scatopsciara. Они были найдены в Змеиногорском районе, в Барнауле, Бийске и других населенных пунктах.

Как энтомолог рассказала «Алтайской правде», древний род комаров Scatopsciara она находила в теплицах Барнаула и Бийска. Этих комариков также находили в Германии, Японии. Представителей Ctenosciara leucotricha обнаружили в Алтайском крае и Японии.

Найденные в нашем регионе виды пока слабо изучены, отметила энтомолог.

Также специалист написала на своей странице в социальной сети о новых видах, открытых ей:

«При проведении экспертизы сциарид (Diptera: Sciaridae) Китая нашла своих 3 вида (Bradysia cuneiforma Komarova, Ctenosciara leucotricha Komarova, Scatopsciara sibirica Komarova) и 16 видов общих с фауной Алтая! Все-таки есть у нас с Китаем общее!».

Барнаул | Змеиногорский район | Новости Бийска