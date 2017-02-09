Редкое астрономическое явление увидят жители России

Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 22:46

В ночь на 11 февраля  жители России смогут увидеть сразу два редких астрономических явления — полет «новогодней кометы» и лунное затмение.

В Москве можно будет увидеть полное лунное затмение в 3:44.

Как пишут СМИ, в эту ночь Земля вместе с Солнцем и Луной построятся в одну линию, при этом наша планеты будет располагаться посредине. Сначала жители голубой планеты увидят лунное затмение, а вслед за ним полет «новогодней кометы».

Астрологи предупреждаю, что в период затмения нужно быть осторожными в своих высказываниях и действиях, также негативные последствия могут иметь резкие движения, наш сайт.

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Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 22:46
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