Регулярное вождение автомобиля повышает IQ

Александр
Автор: Александр Май 3, 2017 05:46

Ученые провели исследование, в результате которых они определили, что регулярное вождение автомобиля положительно влияет на мозг человека.

Оказалось, что мозг автолюбителей реагировал на ролики быстрее, чем мозг респондентов, которые не любят садиться за руль. По мнению экспертов, более быстрая реакция водителей связана с тем, что их мозг имеет дополнительные нейронные связи.

Ранее выяснилось, что люди, которые меньше ездят на машине на 2,3 килограмма меньше. Отметим, чаще от ожирения страдают мужчины.

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) рекомендуют людям зрелого возраста чаще ходить и предпочитать автомобилю велосипед.

Фото: pixabay.com

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 3, 2017 05:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Доктор А.В. Ушаков

    Доктор А.В. Ушаков

    Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!

    Читать статью
  • КЛИМ ЧУГУНКИН

    КЛИМ ЧУГУНКИН

    ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

    Читать статью
  • Ирина

    Ирина

    Жалею, что потратила часть своего времени на просмотр "шедевра", стыдно за режиссёра... Молодёжь говорит о коррупции на кастингах,…

    Читать статью
  • Мио

    Мио

    "Если смотреть отзывы обычных зрителей в социальных сетях, то они в основном положительные. Все пользователи восхищены игрой главных героев –…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии