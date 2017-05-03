Регулярное вождение автомобиля повышает IQ

Ученые провели исследование, в результате которых они определили, что регулярное вождение автомобиля положительно влияет на мозг человека.
Оказалось, что мозг автолюбителей реагировал на ролики быстрее, чем мозг респондентов, которые не любят садиться за руль. По мнению экспертов, более быстрая реакция водителей связана с тем, что их мозг имеет дополнительные нейронные связи.
Ранее выяснилось, что люди, которые меньше ездят на машине на 2,3 килограмма меньше. Отметим, чаще от ожирения страдают мужчины.
Всемирная организация здоровья (ВОЗ) рекомендуют людям зрелого возраста чаще ходить и предпочитать автомобилю велосипед.
Фото: pixabay.com
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