Как навести порядок в рабочей тетради

Если спросить учителей, родителей и учеников, какой им хочется видеть рабочую тетрадь четвероклассника, они будут едины: чистой, аккуратной и правильно заполненной.

Но реальность далека от идеала. Даже отличникам редко удается с первого раза выполнить все задания без ошибок. Исправлять в рабочей тетради сложно.

Справиться с неразрешимой задачей можно, если разобрать задание устно или записать на черновике, затем сверить с правильным ответом и только после этого перенести его на страницу рабочей тетради.

Решебник — сборник правильных ответов

Найти все правильные ответы, которые понадобятся четвероклассникам, легко. Для этого нужно воспользоваться решебником к рабочей тетради «Русский язык. 4 класс» (авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий).

В нем содержатся образцы всех выполненных заданий из рабочей тетради. Опытные педагоги, которые составили готовые домашние задания, не оставили без ответа ни одного упражнения. С помощью ГДЗ ученики получат пример заполнения таблицы, составления текста, выполнения разборов разного вида, а также правильного применения на практике орфографических и синтаксических правил.

Оформление заданий, соответствующее требованиям учебной программы, повышает ценность решебника.

Почему ГДЗ полезны для четвероклассников

Родителям важно знать, почему использование решебников повысит не только качество заполнения рабочей тетради, но и уровень знаний по русскому языку.

Это основано на использовании важного методического приема — выполнение работы по образцу. Такой способ работы важен для учеников 4 класса. Работа по образцу учит школьников самостоятельно выполнять аналогичные действия.

Упражнения в ГДЗ сопровождаются пояснениями, ссылками на нужные орфограммы. Запомнив задание и разобравшись с помощью решебника в том, как нужно его выполнять, ребята смогут впоследствии без ошибок сделать подобное упражнение во время проверочной работы.

Для чего решебник родителям

Сборник ГДЗ будет полезен родителям, которые вникают в учебные проблемы своих детей. С его помощью мама сможет определить, правильно ли выполнены упражнения во время урока. Кроме того, если сын или дочь заболели и пропустили уроки, родители объяснят ребенку новый материал, помогут ликвидировать пробелы в знаниях.

Решебник избавит рабочую тетрадь четвероклассника от ненужных ошибок, сократит время на выполнение домашней задания, сделает русский язык понятным и интересным уроком.