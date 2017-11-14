Резервное копирование и восстановление Oracle
Резервное копирование является процессом, который должен быть максимально надёжным, чтобы при необходимости, можно было сохранить данные и восстановить их. Для этой цели существует специальный сервис и, перейдя по ссылке https://www.backup-solutions.ru/rezervnoe-kopirovanie-i-vosstanovlenie-oracle/ можно получить информацию о резервном копировании и восстановлении Oracle.
Сам сервис называется Бакула Интерпрайз. Он применяет персональный, независимо компилируемый модуль программы для Oracle, позволяющий сделать гораздо проще копирование резервного типа и провести воссоздание (обновление) инстансов Базы данных Oracle. Плагин может задействовать самый новый на сегодняшний день метод, для той цели, чтобы проводить запасн. копирование и воссоздание информации (данных) и даже настроек. Все они хранятся на серверах Oracle Database десятого и одиннадцатого типов поколений.
Программное обеспечение применяемое в Бакула Интерпрайз является независимым, компилируемым и программным модулем, который динамически подключается к главной программе и предназначен, чтобы подключать и/или использовать позволяет
базу данных восстанавливая её на определённый период (до определённого времени, то есть до контрольной точки), а также проводить фильтрацию каждого объекта в период проведения дополнительного копирования и воссоздания. Есть ещё возможность проводить создание бэкапа данных о настройках системы. Плагин имеет поддержку платформ Линукс тридцать два и тридцать четыре бит, которые поддерживаются Oracle, а также базой данных Oracle 10—х 11—х. Другие положительные качества:
- Во время применения режима «РВЭН», плагин создаёт связанный инкремент, который соотносится по значениям с «существительным» инкрементом и неодинаковый при разных условиях типы бэкапов Oracle на уровне блока.
- Функция по отслеживанию всякого типа изменения «RMAN», использующаяся для другого бекапа инкрементального типа, значительно улучшит создание резервной идентичной информации, производя запись измененных блоков всех файлов необходимой информации в файлы по слежению за всеми изменениями.
- Администратор базы данных обычно не владеет навыками пользования с базой данных Oracle или умеет производить сложный скипт для бэкапов Oracle.
- Этот плагин для производства и воссоздания бэкапа нужен также для той цели, чтобы создавать повторную копию необходимой информации о настройке, к примеру конфигураций.
Этот документ представляет разные методы и планы дополнительного копирования в резерв от Oracle с применением программного обеспечения EnterpriseEdition и соответственного плагина. Подготовлено по материалам статьи Резервное копирование и восстановление Oracle. Бэкап базы Oracle с Bacula Enterprise: https://www.backup-solutions.ru/rezervnoe-kopirovanie-i-vosstanovlenie-oracle/
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий