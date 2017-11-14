Резервное копирование и восстановление Oracle

Резервное копирование является процессом, который должен быть максимально надёжным, чтобы при необходимости, можно было сохранить данные и восстановить их. Для этой цели существует специальный сервис и, перейдя по ссылке https://www.backup-solutions.ru/rezervnoe-kopirovanie-i-vosstanovlenie-oracle/ можно получить информацию о резервном копировании и восстановлении Oracle.

Сам сервис называется Бакула Интерпрайз. Он применяет персональный, независимо компилируемый модуль программы для Oracle, позволяющий сделать гораздо проще копирование резервного типа и провести воссоздание (обновление) инстансов Базы данных Oracle. Плагин может задействовать самый новый на сегодняшний день метод, для той цели, чтобы проводить запасн. копирование и воссоздание информации (данных) и даже настроек. Все они хранятся на серверах Oracle Database десятого и одиннадцатого типов поколений.

Программное обеспечение применяемое в Бакула Интерпрайз является независимым, компилируемым и программным модулем, который динамически подключается к главной программе и предназначен, чтобы подключать и/или использовать позволяет

базу данных восстанавливая её на определённый период (до определённого времени, то есть до контрольной точки), а также проводить фильтрацию каждого объекта в период проведения дополнительного копирования и воссоздания. Есть ещё возможность проводить создание бэкапа данных о настройках системы. Плагин имеет поддержку платформ Линукс тридцать два и тридцать четыре бит, которые поддерживаются Oracle, а также базой данных Oracle 10—х 11—х. Другие положительные качества:

Во время применения режима «РВЭН», плагин создаёт связанный инкремент, который соотносится по значениям с «существительным» инкрементом и неодинаковый при разных условиях типы бэкапов Oracle на уровне блока.

Функция по отслеживанию всякого типа изменения «RMAN», использующаяся для другого бекапа инкрементального типа, значительно улучшит создание резервной идентичной информации, производя запись измененных блоков всех файлов необходимой информации в файлы по слежению за всеми изменениями.

Администратор базы данных обычно не владеет навыками пользования с базой данных Oracle или умеет производить сложный скипт для бэкапов Oracle.

Этот плагин для производства и воссоздания бэкапа нужен также для той цели, чтобы создавать повторную копию необходимой информации о настройке, к примеру конфигураций.

Этот документ представляет разные методы и планы дополнительного копирования в резерв от Oracle с применением программного обеспечения EnterpriseEdition и соответственного плагина. Подготовлено по материалам статьи Резервное копирование и восстановление Oracle. Бэкап базы Oracle с Bacula Enterprise: https://www.backup-solutions.ru/rezervnoe-kopirovanie-i-vosstanovlenie-oracle/