Риск падения метеорита на голову человека есть — ученые

Александр
Автор: Александр Октябрь 23, 2017 15:45

Астероиды и метеориты являются частыми гостями из космоса на нашей планете. После падения Челябинского метеорита ученые подошли к изучению этих загадочных тел наиболее трепетно. Ведь последствия могут быть катастрофическими для Земли. Согласно последним данным, космические тела приносят вред человеку каждые семь лет.

Интересно, что за всю историю падений небесных тел на Землю известен только один задокументированный официально случай непосредственного контакта метеорита с человеком. Случилось это в США 30 ноября 1954 года. Четырехкилограммовый метеорит, пробив крышу дома, повредил ногу хозяйке.

Отметим, эксперты подсчитали, какова вероятность падения метеорита на голову человека. Выяснилось, она не превышает 0,0001%. Таким образом, по мнению специалистов, в большей степени следует опасаться разряда молнии,  а не метеорита. За год на земную поверхность падает шесть космических тел и только один из 40 может попасть в цель.

Ранее «Алтайская правда» писала о том, что гибель планеты может вызвать падение астероида Круитни. Это космическое тело поразит все живое на Земле через 40 лет  — к 2058 году. Пока населению планеты ничего не грозит, а за небесными телами, пролетающими мимо, пристально наблюдают.

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Александр
Автор: Александр Октябрь 23, 2017 15:45
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