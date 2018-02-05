Робот нашел лекарство от малярии в зубной пасте

Система искусственного интеллекта и подключенный к ней робот совершили первое весомое научное открытие – нашли лекарство от малярии в простой зубной пасте. Робот Ева раскрыла секрет того, как содержащийся в пасте триклозан прекращает развитие малярийного плазмодия.
Благодаря роботу, в ближайшем будущем могут появиться новые препараты от маляри, исообщает «РИА Новости». Они будут бороться с болезнью, уже стойкой к действию других лекарств. Триклозан не опасен для человека и действует двумя разными путями, что помешает плазмодию быстро стать неуязвимым для него, рассказали ученые.
В последние годы все больше разрабатывают компьютерные системы, способные самостоятельно проводить эксперименты для создания новых лекарств.
Сейчас ученые работают над тем, чтобы «научить» роботов искать и улучшать методики борьбы с микробами, раком и вирусами.
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