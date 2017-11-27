Робот научился делать сальто. Видео

Александр
Автор: Александр Ноябрь 27, 2017 23:46

Компания Boston Dynamics создала человекоподобного робота Atlas, умеющего прыгать и выполнять сальто. Видео, на котором робот демонстрирует свои навыки,  опубликовали в YouTube. 

На видео Atlas преодолевает полосу препятствий. Он прыгает с платформы на платформу. Вначале его движения кажутся очень осторожными и неуверенными, а затем он вдруг делает сальто назад и благополучно приземляется. В конце робот «радостно» поднимает свои механические руки вверх, ведь сальто удалось.

Этот антропоморфный робот предназначен для походов по пересеченной местности, пишет Lenta.ru. Он ходит на двух ногах, может переносить в руках груз или забираться на вертикальные препятствия.

Надо сказать, что не всегда робот был таким ловким. В видео показан и прыжок, который закончился падением.

В прошлом году компания публиковала видео, на котором Atlas гуляет по лесу, раскладывает коробки по полкам. Также показали, как ведет себя робот, если он упал. 

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Александр
Автор: Александр Ноябрь 27, 2017 23:46
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