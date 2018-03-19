Робота-баскетболиста изобрели японские ученые

Александр
Автор: Александр Март 19, 2018 23:45

Компания Toyota опубликовала видео, на котором изобретенный японскими учеными робот-баскетболист бросает мяч прямо в корзину. На ролике рядом с роботом находятся живые игроки. 

При разработке нового робота была использована технология искусственного интеллекта. Робот может самостоятельно подсчитывать траекторию бросков и определять, нужно ли перемещаться по полю, чтобы принять более удобное положение для броска, сообщает Oane.ws.

Устройство соревновалось в бросках со спортсменами клуба Alvark Tokyo. В итоге робот оказался точнее людей и заработал несколько очков за 10 минут.

По словам представителей компании, в основу новой разработки лег другой механизм под названием Flippy, выпущенный Boston Dynamics. Тот робот был официантом в ресторане быстрого питания в Пасадене.

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Александр
Автор: Александр Март 19, 2018 23:45
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