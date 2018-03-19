Робота-баскетболиста изобрели японские ученые

Компания Toyota опубликовала видео, на котором изобретенный японскими учеными робот-баскетболист бросает мяч прямо в корзину. На ролике рядом с роботом находятся живые игроки.
При разработке нового робота была использована технология искусственного интеллекта. Робот может самостоятельно подсчитывать траекторию бросков и определять, нужно ли перемещаться по полю, чтобы принять более удобное положение для броска, сообщает Oane.ws.
Устройство соревновалось в бросках со спортсменами клуба Alvark Tokyo. В итоге робот оказался точнее людей и заработал несколько очков за 10 минут.
По словам представителей компании, в основу новой разработки лег другой механизм под названием Flippy, выпущенный Boston Dynamics. Тот робот был официантом в ресторане быстрого питания в Пасадене.
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Никита
Коуть игра работает круто придумали СкачиваемЧитать статью
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Невозможно смириться с уходом Дмитрия Александровича, он был великим оперным певцом, таковым и останется в веках.Читать статью
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ИРИНА СОКОЛОВА
МЫ,ПОКЛОННИКИ ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ХВОРОСТОВСКОГО,ОЧЕНЬ РАДЫ,ЧТО ,,,,ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНО ТВОРЧЕСТВО ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА....!!!ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ДМИТРИЮ...А РОДИТЕЛЯМ ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ И НИЗКИЙ…Читать статью
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Ира
А сколько цена?Читать статью
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Молодцы!!! Всем большой пример!!!Читать статью
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