Робота научили выявлять депрессию по голосу человека

Александр
Автор: Александр Сентябрь 6, 2018 17:45

Искусственный интеллект способен отличать людей, больных депрессией, по устной и письменной речи. Систему разработали исследователи из Массачусетского технологического института.

Робот теперь может выявлять в голосе человека депрессивные ноты. По мнению главы проекта Тука Альханая, понять, в каком состоянии находится человек, можно именно через устную речь. По голову определяется грусть, радость, возбуждение, беспокойство и другие эмоции, пишет Runews24.

Искусственный разум анализирует порядок слов или темп речи и в итоге безошибочно определяет, кто из людей страдает депрессивным расстройством.

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Александр
Автор: Александр Сентябрь 6, 2018 17:45
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