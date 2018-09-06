Робота научили выявлять депрессию по голосу человека

Искусственный интеллект способен отличать людей, больных депрессией, по устной и письменной речи. Систему разработали исследователи из Массачусетского технологического института.

Робот теперь может выявлять в голосе человека депрессивные ноты. По мнению главы проекта Тука Альханая, понять, в каком состоянии находится человек, можно именно через устную речь. По голову определяется грусть, радость, возбуждение, беспокойство и другие эмоции, пишет Runews24.

Искусственный разум анализирует порядок слов или темп речи и в итоге безошибочно определяет, кто из людей страдает депрессивным расстройством.