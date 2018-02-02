Роботизированную наноруку создали немецкие ученые

Немецкие ученые разработали уникальную роботизированную наноруку из молекул ДНК. С ее помощью можно будет переносить молекулы или наночастицы на десятки нанометров всего за несколько миллисекунд.
Наноруку создали ученые из Университета Мюнхена, а также Калтеха и Гарвардской медшколы. Изобретение предлагают использовать для сборки ДНК-оригами, суть которой в том, что разные конструкции молекул способны самостоятельно принимать заданные формы.
Конструкция изобретения проста. Модель состоит из квадратной платформы с выступающей вперед рукой. Все сделано из двойных спиралей ДНК и напоминает систему переключения передач в машине, пишет Oane.ws.
Ученые говорят, что применять такую наноруку можно будет, к пример, для соединения молекул или ферментов. Такой робот открывает новые пути лекарственных средств внутри человеческого организма, новые способы диагностики и трехмерной печати молекул. Будет полезен и в вычислительной электронике.
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