Роботизированную наноруку создали немецкие ученые

Немецкие ученые разработали уникальную роботизированную наноруку из молекул ДНК. С ее помощью можно будет переносить молекулы или наночастицы на десятки нанометров всего за несколько миллисекунд.

Наноруку создали ученые из Университета Мюнхена, а также Калтеха и Гарвардской медшколы. Изобретение предлагают использовать для сборки ДНК-оригами, суть которой в том, что разные конструкции молекул способны самостоятельно принимать заданные формы.

Конструкция изобретения проста. Модель состоит из квадратной платформы с выступающей вперед рукой. Все сделано из двойных спиралей ДНК и напоминает систему переключения передач в машине, пишет Oane.ws.

Ученые говорят, что применять такую наноруку можно будет, к пример, для соединения молекул или ферментов. Такой робот открывает новые пути лекарственных средств внутри человеческого организма, новые способы диагностики и трехмерной печати молекул. Будет полезен и в вычислительной электронике.