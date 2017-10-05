Роботы смогут заменить людей к 2035 году

Тема войны людей и роботов всегда была популярна в научно-фантастических произведениях или фильмах. Процесс замены человека машинами стал набирать обороты. А дальше, как говорится, больше.

Как пишут СМИ, к 2035 году количество роботов на Земле превзойдет численность людей, заявил глава компании Moven Бретт Кинг, выпускающей мобильные банковские приложения. «Я могу вам только посоветовать, будьте к роботам добры. Никогда не знаешь, что они для нас приготовят», — остроумно заявил специалист.

По его мнению, к 2035 году количество роботов на Земле превзойдет население планеты. Он уверен, что через 20 лет по улицам городов будут передвигаться автомобили и грузовики на автопилоте.

Кинг также рассказал о появлении супер-умных очков. Они позволят людям передавать друг другу информацию, эмоции и выявлять ложь, передает РИА Новости.

И все же роботы никогда не смогут заменить человека. Несмотря на всю сложность их программы, в них нет ни души, ни радости жизни.