Роботы смогут заменить людей к 2035 году

Александр
Автор: Александр Октябрь 5, 2017 15:46

Тема войны людей и роботов всегда была популярна в научно-фантастических произведениях или фильмах. Процесс замены человека машинами стал набирать обороты. А дальше, как говорится, больше.

Как пишут СМИ, к 2035 году количество роботов на Земле превзойдет численность людей, заявил глава компании Moven Бретт Кинг, выпускающей мобильные банковские приложения. «Я могу вам только посоветовать, будьте к роботам добры. Никогда не знаешь, что они для нас приготовят», — остроумно заявил специалист.

По его мнению, к 2035 году количество роботов на Земле превзойдет население планеты. Он уверен, что через 20 лет по улицам городов будут передвигаться автомобили и грузовики на автопилоте.

Кинг также рассказал о появлении супер-умных очков. Они позволят людям передавать друг другу информацию, эмоции и выявлять ложь, передает РИА Новости.

И все же роботы никогда не смогут заменить человека. Несмотря на всю сложность их программы, в них нет ни души, ни радости жизни.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Октябрь 5, 2017 15:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Мария

    Мария

    Какие экзамены нужно сдавать(после 11 класса) в ваш колледж , на преподавателя начальных классов? И нужна ли к этому (проф)…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    На прикладную информатику платно ?

    Читать статью
  • Дмитрий Владимирович

    Дмитрий Владимирович

    Скажу, как мужчина: больше - не всегда лучше. А как массажист скажу - обвисание устраняет лифтинг зоны декольте.

    Читать статью
  • Владимр

    Владимр

    Так мы уважаем наших руководителей ? !!!! Туризм да,природа,география, история даже самая древняя,а инфраструктура ??? Но основное, где развитие производств…

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    Мне очень тяжело подобрать платье, но я подобрала себе модель карандаш. Очень нравится, правда тяжело найти по цене нормальную модель.…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии