Роботы заменят людей на российских заводах

В России планируют создавать «умные фабрики», на которых производство будет полностью роботизированным и безлюдным.

В Екатеринбурге открылась выставка «Иннопром», главной темой которой стали как раз «умные фабрики». Комментируя мероприятие для «Известий», министр промышленности и торговли Денис Мантуров подчеркнул, что безлюдные заводы сейчас – главный тренд промышленности и одна из самых популярных тем.

В частности, на «Иннопроме» уже представят некоторые «умные» станки и машины, также на выставку приедут компании-производители роботов, в том числе из Японии.

По словам Мантурова, чем больше в России будут внедрять цифровые технологии в промышленность, тем быстрее, качественней и дешевле будет выпускаться товар. Также он добавил, что «фабрикой будущего» уже оснащен завод по выпуску УАЗ «Патриот». А компания «Волгабас» использует новую программу для создания беспилотного транспорта. Самый большой атомный ледокол «Арктика» на «Балтийском заводе» строится также при помощи электронных систем.

Всего к 2035 году планируется создать в России 40 умных «фабрик будущего».