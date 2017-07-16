«Роскосмос» начнет готовиться к полету человека на Марс в 2019 году

«Роскосмос» планирует спустя пару лет приступить к подготовке в полету на Марс. Также организация приглашает в этот полет представителей NASA.

Рано говорить о том, что в 2025-2030 годах люди смогут отправиться на Красную планету. Для начала следует много отработать при помощи «автоматов», приводит телеканал «Звезда» сообщение госкорпорации.

Программу полета людей на Марс «Роскосмос» намерен запустить в 2019 году. Реализовывать ее будут поэтапно. Для начала наладят технологии взлета, межпланетных перелетов и посадки на Луне.

В госкорпорации также подчеркнули, что будут рады, если в процессе примут участие американские коллеги.