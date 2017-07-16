«Роскосмос» начнет готовиться к полету человека на Марс в 2019 году

«Роскосмос» планирует спустя пару лет приступить к подготовке в полету на Марс. Также организация приглашает в этот полет представителей NASA.
Рано говорить о том, что в 2025-2030 годах люди смогут отправиться на Красную планету. Для начала следует много отработать при помощи «автоматов», приводит телеканал «Звезда» сообщение госкорпорации.
Программу полета людей на Марс «Роскосмос» намерен запустить в 2019 году. Реализовывать ее будут поэтапно. Для начала наладят технологии взлета, межпланетных перелетов и посадки на Луне.
В госкорпорации также подчеркнули, что будут рады, если в процессе примут участие американские коллеги.
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Комментарии
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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Настя Маркова
Федор приедет в Бийск?Или только в Барнаул?Читать статью
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кристина
куда можно поступить после 9 ?Читать статью
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