«Роскосмос» отправит на МКС грузовик «Прогресс МС-08» 13 февраля

Во вторник, 13 февраля, «Роскосмос» собирается отправить ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-08» к международной космической станции (МКС). Старт будет осуществлен с космодрома Байконур в 11:13 мск.
Изначально планировалось запустить «Союз-2.1а» 11 февраля. Но позднее стало известно, что поступила команда на автоматическое выключение двигателей, пуск перенесли на резервную дату, сообщали в понедельник в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
В 9:15 мск (в 13:15 в Алтайском крае) в официальной группе Роскосмоса «ВКонтакте» начнется прямая трансляция с космодрома Байконур. Ракета-носитель уже на месте и ждет пуска.
Грузовой корабль или «грузовик», как его назвали в Роскосмосе, доставит на борт МКС топливо, воду, контейнеры с рационами питания, сжатый воздух и кислород, кроме того, наноспутники «Танюша» и научное оборудование для экспериментов.
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