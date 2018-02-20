«Роскосмос» произвел успешный запуск ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем

«Роскосмос» произвел успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «прогресс МС-08». Диспетчеры сообщают, что «полет нормальный».
Старт был осуществлен с космодрома Байконур в 11:13 мск. За пару часов до пуска Роскосмос запустил прямую трансляцию с Байконура.
«Транспортный грузовой корабль выведен на орбиту», – сообщил диспетчер через несколько минут после старта.
За запуском следило более тысячи пользователей. Процесс активно обсуждали в комментариях. Было много споров «взлетит или не взлетит». Кто-то шутил, передавая привет инопланетянам, а кто-то просил забрать его с этой планеты. После успешного запуска последовали восторженные поздравления.
Напомним, грузовой корабль или «грузовик», как его назвали в Роскосмосе, доставит на борт МКС топливо, воду, контейнеры с рационами питания, сжатый воздух и кислород, кроме того, наноспутники «Танюша» и научное оборудование для экспериментов.
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