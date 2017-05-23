Роскосмос создаст цифровую модель Земли

Госкорпорация «Роскосмос» работает над созданием цифровой модели всей поверхности нашей планеты.

Проект носит название «Цифровая Земля», сообщает пресс-служба Роскосмоса. Согласно идее авторов, их задумка ляжет в основу целого семейства новых геоинформационных сервисов.

Регулярная съемка с пространственным разрешением больше 1 м позволит определять изменения объектов с высокой детальностью, передает ТАСС.

Благодаря новому пректу можно будет получить информацию в отношении сельского и лесного хозяйства, кадастра, картографии, управления регионами, контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций, природных катаклизмов и техногенных аварий.

Генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров также отметил, что таким образом будут получены высокоточные данные с периодичностью обновления менее одного года, с возможностью получить эту информацию по любому объекту на территории РФ в течение суток.

Специалист предположил, что в ближайшее время Роскосмос будет определен в качестве головной ответственной структуры по созданию централизованного фонда данных дистанционного зондирования Земли.

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