Российские космонавты задержались в открытом космосе

Александр
Автор: Александр Август 25, 2018 05:45

Российские космонавты провели слишком много времени за бортом Международной космической станции. Причиной стали трудности в прокладке кабелей для аппаратуры эксперимента ICARUS.  

Планировалось, что Олег Артемьев и Сергей Прокопьев будут работать за бортом около семи часов. Перед началом выхода расчетное время составило шесть часов десять минут. В итоге космонавты были в открытом космосе семь часов 46 минут. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель летно-космического центра корпорации «Энергия» Александр Калери.

По его словам, кабельная трасса была достаточно длиной. Кроме того, прокладка кабелей, – всегда непростая задача, подчеркнул он.

«Снаружи кабелей уже много, нужно и перемещаться, и страховаться, и прокладывать кабели, и приводить их в порядок», – объяснил Калери.

В связи с трудностями эксперимент «Тест» провели лишь наполовину. Ранее на поверхности станции были установлены четыре контейнера с микроорганизмами. Из них забрали только два. Еще два заберут во время следующего выхода.

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Александр
Автор: Александр Август 25, 2018 05:45
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