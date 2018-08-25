Российские космонавты задержались в открытом космосе

Российские космонавты провели слишком много времени за бортом Международной космической станции. Причиной стали трудности в прокладке кабелей для аппаратуры эксперимента ICARUS.
Планировалось, что Олег Артемьев и Сергей Прокопьев будут работать за бортом около семи часов. Перед началом выхода расчетное время составило шесть часов десять минут. В итоге космонавты были в открытом космосе семь часов 46 минут. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель летно-космического центра корпорации «Энергия» Александр Калери.
По его словам, кабельная трасса была достаточно длиной. Кроме того, прокладка кабелей, – всегда непростая задача, подчеркнул он.
«Снаружи кабелей уже много, нужно и перемещаться, и страховаться, и прокладывать кабели, и приводить их в порядок», – объяснил Калери.
В связи с трудностями эксперимент «Тест» провели лишь наполовину. Ранее на поверхности станции были установлены четыре контейнера с микроорганизмами. Из них забрали только два. Еще два заберут во время следующего выхода.
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Алена
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алена
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Evgen
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Софья Александровна
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