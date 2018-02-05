Российские студенты начали сдавать экзамены онлайн с системой распознавания лиц

Некоторые российские вузы внедрили систему распознавания лиц компании VisionLabs. С ее помощью экзамены можно сдавать дистанционно в онлайн-формате. С помощью таких технологий процесс образования в России должен стать более гибким и доступным.

Сдавать онлайн можно не только экзамены, но и тесты, и разные домашние задания. Новую технологию уже применил Московский Институт Психоанализа. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор и основатель VisionLabs Александр Ханин.

Более пяти тыс. студентов каждую неделю получают доступ к материалам курса с помощью биометрической идентификации. Около 5% учащихся пробуют использовать третьи лица для сдачи экзаменов, но система не допускает мошенничества.

«Мы ожидаем, что онлайн-обучение с подобной идентификацией будет набирать популярность среди Вузов в России», – сообщил Ханин.