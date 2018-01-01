Российские ученые придумали, как снизить цену МРТ-исследования

Уменьшить в два раза стоимость проведения анализа посредством МРТ «нового поколения» считают возможным ученые Национального исследовательского технологического университета МИСиС.

Как сообщает сайт вуза, в Центре инжиниринга промышленных технологий НИТУ «МИСиС» разработали инновационную технологию получения магнитных материалов и постоянных магнитов с пониженной себестоимостью. Инженерное решение на ее основе позволит производить бюджетные и эффективные отечественные аппараты магнитно-резонансной томографии для широкого использования в государственных поликлиниках.

На сегодня магнитно-резонансная томография признана одним из самых эффективных диагностических методов современной медицины. С помощью магнитно-резонансного томографа производится диагностика рака, рассеянного склероза, болезней опорно-двигательного аппарата и суставов на ранних стадиях и т.д. Но средняя стоимость одного анализа с применением МРТ составляет, в зависимости от региона, от 4 тысяч до 12 тысяч рублей. Снижение цены сделает процедуру более доступной.

Российские ученые уверяют, что для эксплуатации новой установки МРТ не потребуется криогенная техника, жидкий азот, жидкий гелий и вода для охлаждения (как в случае с МРТ на сверхпроводящих магнитах или электромагнитах). Потребляемая мощность уникального томографа составит менее 1 кВт, поэтому его можно будет питать даже от возобновляемых источников энергии, таких как солнечные батареи и ветрогенераторы.