Российские ученые разрабатывают искусственный нос на основе грибов

Александр
Автор: Александр Май 7, 2017 17:46

Российские ученые предложили использовать в качестве сенсоров «электронного носа» мицелий грибов. Такой подход не имеет аналогов в мировой практике. 

Сотрудники Института радиотехники и электроники им. Котельникова и Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН провели исследование и выяснили, что мицелий гриба шиитаке реагирует на самые незначительные примеси паров аммиака и формальдегида в воздухе.

Ученые предложили использовать мицелий гриба как материал для детекторов загрязнений воздуха, пишут «РИА Новости». Отмечается, что чувствительность мицелия к изменению состояния атмосферы намного выше, чем у человека. «Искусственный нос» способен зафиксировать опасные газы на доли процента и вовремя предупредить об угрозе.

Исследователи планируют разработать прототипы датчиков на основе пленок из мицелиев грибов. Это позволит продвинуться к созданию полноценного «электронного носа». 

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Александр
Автор: Александр Май 7, 2017 17:46
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