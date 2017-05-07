Российские ученые разрабатывают искусственный нос на основе грибов

Российские ученые предложили использовать в качестве сенсоров «электронного носа» мицелий грибов. Такой подход не имеет аналогов в мировой практике.

Сотрудники Института радиотехники и электроники им. Котельникова и Института биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН провели исследование и выяснили, что мицелий гриба шиитаке реагирует на самые незначительные примеси паров аммиака и формальдегида в воздухе.

Ученые предложили использовать мицелий гриба как материал для детекторов загрязнений воздуха, пишут «РИА Новости». Отмечается, что чувствительность мицелия к изменению состояния атмосферы намного выше, чем у человека. «Искусственный нос» способен зафиксировать опасные газы на доли процента и вовремя предупредить об угрозе.

Исследователи планируют разработать прототипы датчиков на основе пленок из мицелиев грибов. Это позволит продвинуться к созданию полноценного «электронного носа».