Российские ученые: создание базы на Марсе – затратный эксперимент

Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 18:45

Ученые из HПО имени Лавочкинa выразили уверенность в том, что создание космической базы на Марсе довольно дорогостоящее решение

По их мнению, предпочтение следует отдать строительству базы на Луне.

Также они добавили, что подобные исследования для Марса могут оказаться совершенно неперспективными, информирует портал наш сайт.

«Сам факт участия в пилотируемых экспедициях к Марсу уже предлагает слишком большие затраты РФ на эксперимент, не обнадеживающее на наличие высокой научной ценности», — прокомментировали эксперты.

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Александр
Автор: Александр Январь 24, 2017 18:45
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