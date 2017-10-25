Россия первой построит базу на Луне к 2050 году

Первые шаги на Луне были сделаны в 1969 году, спустя почти 50 лет Россия решила построить на спутнике Земли базу.

Как пишет газета «Известия», строительство начнется после 2030 года и завершится через 20 лет. До этого будет идти подготовка и создание модулей первого подобного объекта на спутнике Земли.

Как рассказывали исследователи, с Луны не видно звезд, но Земля видна полностью. Говорят, что лунная пыль имеет едкий запах. За все время посещения поверхности спутника был произведен достаточно большой объем исследований, но предела совершенству нет. Эксперты планируют, что с помощью базы они смогут решить задачи по добыче и использованию воды и кислорода. Кроме того, будет отработано производство необходимых элементов из местных ресурсов.

После 2050 года станцию начнут использовать для дальнейшего освоения космоса. К этому времени будут построены хранилища топлива для кораблей, многоразовые транспортные средства и комплексы по добыче редких ресурсов. Российская станция будет оказывать поддержку экспедициям в дальний космос.

Ранее «Алтайская правда» сообщала, что больше половины россиян считает, что наша страна должна первой создать базу на Луне, половина опрошенных уверены, что российские ученые должны отправить экспедицию на Марс. Таковы результаты опроса Всероссийского исследовательского центра (ВЦИОМ).