Россияне не увидят солнечное затмение 15 февраля

Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2018 23:45

Солнечное затмение 15 февраля 2018 года будет частным. Это значит, что его увидят не все жители Земли. Наблюдать его смогут только жители ряда стран Южной Америки, а все Северное полушарие и Россия останутся в стороне.

Вечером 15 февраля частичное солнечное затмение увидят в Чили, Аргентине, Уругвае, Бразилии и Антарктиде. Начнется затмение в 21:55 по мск, а закончится 01:47 мск 16 февраля. Максимальная фаза ожидается 15 февраля в 23:51 мск.

Во время затмения Луна пройдет между Землей и Солнцем и заблокирует часть солнечного диска. Например, около 40% солнечного светила будет закрыто над городом Ушуая в Аргентине. Это лучшее место для наблюдения за солнечным затмением.

Для астрологов любое затмение – определенный знак. Чтобы снизить его вредное влияние, они советуют больше отдыхать, думать о хорошем и держать эмоции под контролем. Полезны водные процедуры.

Всего в системе Земля-Луна-Солнце в этом году будет три частных солнечных (февраль, июль и август) и два полных лунных затмения (январь и июль). В Барнауле можно будет наблюдать 27 июля 2018 года (в 23:22 msk) – полное лунное затмение и 11 августа 2018 года (в 12:47 msk) – частное солнечное затмение.

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Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2018 23:45
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