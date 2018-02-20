Россияне не увидят солнечное затмение 15 февраля

Солнечное затмение 15 февраля 2018 года будет частным. Это значит, что его увидят не все жители Земли. Наблюдать его смогут только жители ряда стран Южной Америки, а все Северное полушарие и Россия останутся в стороне.

Вечером 15 февраля частичное солнечное затмение увидят в Чили, Аргентине, Уругвае, Бразилии и Антарктиде. Начнется затмение в 21:55 по мск, а закончится 01:47 мск 16 февраля. Максимальная фаза ожидается 15 февраля в 23:51 мск.

Во время затмения Луна пройдет между Землей и Солнцем и заблокирует часть солнечного диска. Например, около 40% солнечного светила будет закрыто над городом Ушуая в Аргентине. Это лучшее место для наблюдения за солнечным затмением.

Для астрологов любое затмение – определенный знак. Чтобы снизить его вредное влияние, они советуют больше отдыхать, думать о хорошем и держать эмоции под контролем. Полезны водные процедуры.

Всего в системе Земля-Луна-Солнце в этом году будет три частных солнечных (февраль, июль и август) и два полных лунных затмения (январь и июль). В Барнауле можно будет наблюдать 27 июля 2018 года (в 23:22 msk) – полное лунное затмение и 11 августа 2018 года (в 12:47 msk) – частное солнечное затмение.