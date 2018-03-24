С Байконура успешно стартовала ракета с пилотируемым кораблем

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз-МС-08» и новым экипажем стартовала с Байконура 21 марта. На борту «Союза» находятся космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев, бортинженеры, а также астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Перед запуском для экипажа корабля играла музыка, которая помогает сохранить хорошее настроение перед стартом, рассказывает пресс-служба Роскосмоса на официальной странице в соцсети.

«21 марта в 20:44 мск, с пусковой установки №5 площадки №1 космодрома Байконур стартовыми командами предприятий РОСКОСМОСА осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-08»», – говорится в сообщении.

Позднее сообщалось о сбросе головного обтекателя на высоте примерно 80 км после прохождения плотных слоев атмосферы, отделении второй ступени. Далее пилотируемый корабль был выведен на орбиту искусственного спутника земли. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 23 марта, 22:41 мск.

Фото: КЦ «Южный»/ЦЭНКИ, Роскосмос