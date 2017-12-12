С первого в России гражданского космодрома запустят ракету

С первого российского гражданского космодрома «Восточный» в 08:41:46 мск 28 ноября состоится пуск ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б», разгонного блока «Фрегат», космического аппарата гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» №2-1 и 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки. «Союз-2.1б» выведет на орбиту два геоспутника. Это будет второй пуск с данного космодрома, сообщает Роскосмос.

По информации портала «Новости Якутии», предпусковые и послепусковые обследования районов падения проведены в Алданском и Вилюйском районах. На мониторинговых площадках отобраны пробы природных сред: снега, воды и почвенного покрова.

В связи с предстоящим пуском ракеты, главный врач местной больницы ввел режим повышенной готовности. Это стандартная процедура, потому что в таких случаях медицинские службы региона должны быть наготове.

Первый пуск с космодрома «Восточный» прошел 28 апреля 2016 года. Тогда в космос отправили ракету-носитель «Союз-2.1а».